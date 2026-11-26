(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / CAD, che porta a casa un misero +0,25%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6429 e primo supporto individuato a 0,6372. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6486.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)