Milano 11:41
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Dow Jones 13-nov
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Londra 11:41
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 novembre

La giornata del 15 novembre chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un +0,02%.

Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,637. Possibile una discesa fino al bottom 0,6338. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,6402.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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