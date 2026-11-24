Open Fiber all'Assemblea ANCI di Verona: fibra e servizi digitali per i Comuni

Dal 25 al 27 novembre a Veronafiere la società incontra sindaci e amministratori, offrendo supporto tecnico e progettuale e orientamento sui finanziamenti pubblici

(Teleborsa) - Open Fiber partecipa alla 43ª Assemblea Nazionale ANCI, in programma a Veronafiere dal 25 al 27 novembre, per un confronto con sindaci e amministratori locali. La società intende mettere a disposizione di Comuni e pubbliche amministrazioni competenze tecniche e progettuali con due obiettivi: tradurre le potenzialità della fibra in servizi digitali e iniziative concrete, e orientarsi tra gli strumenti e le opportunità di finanziamento pubblico.



La presenza dell'azienda all'appuntamento veronese si sviluppa attorno al concept "La rete che connette i territori, crea opportunità per le comunità". Secondo quanto illustrato da Open Fiber, una rete in fibra ottica FTTH ad alta capacità consente di collegare uffici, scuole e strutture sanitarie. Per le amministrazioni ciò si traduce nella possibilità di sviluppare, insieme ai propri partner, servizi che semplificano il rapporto con i cittadini, supportano la didattica e la sanità di prossimità e migliorano la gestione del territorio. A questi si aggiungono nuove modalità di fruizione del patrimonio turistico e culturale e soluzioni per la mobilità e l'efficienza energetica. Gli ambiti di applicazione presentati spaziano dalla scuola alla telemedicina, dal turismo ai servizi comunali.



Sul piano infrastrutturale, la rete di Open Fiber raggiunge più di 17,5 milioni di unità immobiliari e si estende per oltre 169.000 km. I servizi FTTH sono disponibili in 6.462 Comuni. Sulla rete risultano attivi oltre 4,5 milioni di clienti, serviti attraverso gli operatori partner. La società opera con un modello wholesale only.



"Abbiamo realizzato una rete che raggiunge città, piccoli Comuni e territori montani. Ora il valore dell'infrastruttura dipende anche dalla capacità di tradurla in progetti e servizi per le persone. Le priorità cambiano da un Comune all'altro: possono riguardare gli uffici, la scuola, la sanità, il turismo o la gestione del territorio. Per questo il confronto con i sindaci è fondamentale. Open Fiber può mettere a disposizione competenze e progettualità per aiutare le amministrazioni a valutare le soluzioni possibili, costruire interventi concreti e individuare gli strumenti di finanziamento più adatti. Ad ANCI portiamo esempi di ciò che la fibra rende possibile e la volontà di lavorare insieme ai Comuni perché queste opportunità diventino servizi per cittadini e imprese. La fibra non è solo un'infrastruttura tecnologica: è un'infrastruttura di cittadinanza. Superare il digital divide significa garantire a tutti, ovunque vivano, la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti", ha dichiarato Giuseppe Gola, Amministratore Delegato di Open Fiber.





Condividi

```