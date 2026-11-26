BFF Bank, Artisan Partners scende sotto il 5% del capitale

(Teleborsa) - Artisan Partners ha ridotto sotto la soglia del 5% la propria partecipazione in BFF Bank , l'istituto specializzato nella gestione e nello smobilizzo di crediti verso la pubblica amministrazione quotato a Piazza Affari. È quanto emerge dalla comunicazione inviata alla Consob il 25 novembre 2026, relativa a operazioni effettuate il 20 novembre.



La quota detenuta in azioni è scesa al 4,79% dal 5,02% della precedente notifica, a seguito di vendite sul mercato. Il gestore statunitense, con sede a Milwaukee, non detiene posizioni in strumenti finanziari.



Le azioni sono detenute da Artisan Partners in qualità di gestore degli investimenti per conto di diversi clienti e fondi gestiti, con applicazione dell'esenzione prevista per le partecipazioni gestite comprese tra il 3% e il 5%.

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