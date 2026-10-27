BFF Bank, Citigroup scende sotto il 3% del capitale

(Teleborsa) - Citigroup ha ridotto sotto la soglia del 3% la propria partecipazione in BFF Bank , l'istituto specializzato nella gestione e nello smobilizzo di crediti verso la pubblica amministrazione quotato a Piazza Affari. È quanto emerge dalla comunicazione inviata alla Consob il 22 ottobre 2026, relativa a operazioni effettuate il 20 ottobre.



La quota detenuta in azioni è scesa al 2,64% dal 3,17% della precedente notifica, per un totale di 4.990.220 diritti di voto, a seguito di vendite sul mercato. Il gruppo statunitense non detiene posizioni in strumenti finanziari. La partecipazione è detenuta indirettamente tramite società controllate.

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