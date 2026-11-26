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/ Borsa: Avvio in rialzo per Tokyo, in progresso dell'1,41%
Borsa: Avvio in rialzo per Tokyo, in progresso dell'1,41%
Il Nikkei 225 esordisce a 57.817,31 punti
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Finanza
26 novembre 2026 - 01.32
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Balza in avanti il principale indice azionario giapponese, con un incremento dell'1,41%, a quota 57.817,31 in apertura.
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