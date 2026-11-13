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/ Borsa: Avvio in rialzo per Tokyo, in progresso dell'1,38%
Borsa: Avvio in rialzo per Tokyo, in progresso dell'1,38%
Il Nikkei 225 esordisce a 61.658,3 punti
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Finanza
13 novembre 2026 - 01.31
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Balza in avanti il principale indice azionario giapponese, con un incremento dell'1,38%, a quota 61.658,3 in apertura.
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