Milano 10-nov
51.755 0,00%
Nasdaq 10-nov
27.741 -0,60%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 10-nov
10.752 0,00%
Francoforte 10-nov
26.347 0,00%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,80% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta in utile a 60.942,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,80% alle 03:50
Spunto rialzista dello 0,80% per Tokyo, alle 03:50, che continua le contrattazioni a 60.942,48 punti.
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