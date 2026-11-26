(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente
, che cercano il rimbalzo dopo le forti vendite innescate dal settore tech per i timori legati all'AI. Non fa eccezione Milano che parte tonica trainata da STM
e Prysmian
, bene anche i bancari con UniCredit
, che ricevuto
le approvazioni rimaste in sospeso per il perfezionamento dell'OPS su Commerzbank e ha chiesto alla banca tedesca di convocare un'assemblea straordinaria per eleggere i nuovi rappresentanti degli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza.
Sul fronte macro, in Francia
a ottobre i prezzi alla produzione
nell'industria hanno registrato un leggero rallentamento (+1,5% dopo il +1,8% di settembre), su base annua il dato ha registrato un'accelerazione (+9,6% a ottobre dopo il +8,3% di settembre). In Germania
, invece, per il mese di dicembre la fiducia dei consumatori
è attesa in miglioramento, seppur meno delle attese: l'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -30,2 punti, rispetto al -30,9 rivisto del mese precedente, mentre gli analisti stimavano un recupero fino a -29,9 punti.
Guardando oltreoceano, oggi Wall Street rimarrà chiusa in occasione del Giorno del Ringraziamento.Cambi, commodity, tassi
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.565,8 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,59%.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,79% a quota +110 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,35%.Gli indici europei Nello scenario borsistico europeo
svetta Francoforte
che segna un importante progresso dell'1,74%, denaro su Londra
, che registra un rialzo dell'1,25%, e vola Parigi
, con una marcata risalita dell'1,60%.
Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,12% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, avanza con forza il FTSE Italia All-Share
, che continua gli scambi a 50.880 punti.
Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+1,38%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star
(+1,32%).I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, brilla STMicroelectronics
, con un forte incremento (+4,35%).
Ottima performance per Prysmian
, che registra un progresso del 4,06%.
Bilancio decisamente positivo per Leonardo
, che vanta un progresso del 3,43%.
Buona performance per Unicredit
, che cresce del 3,40%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Webuild
(+3,06%), Fiera Milano
(+2,91%), Ascopiave
(+2,72%) e Danieli
(+2,68%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank
, che continua la seduta con -1,45%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso: Giovedì 26/11/2026
08:45 Francia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 6,8%)
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,5%) Venerdì 27/11/2026
08:45 Francia
: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0%)
08:45 Francia
: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%).