Ca' Zampa (Nextalia) torna a crescere per acquisizioni con Centro Veterinario Genovese

(Teleborsa) - Il Gruppo Ca' Zampa, piattaforma leader nel mercato veterinario italiano, ha annunciato l'acquisizione di Centro Veterinario Genovese, storica realtà nel mondo delle cure veterinarie, con una sede nel centro di Genova e una a Recco. L'operazione, di cui non sono stati resi noti i dettagli finanziari, segna il ritorno di Ca' Zampa alla crescita per linee esterne e dà il via a una nuova fase di espansione del Gruppo.



La direzione sanitaria resta affidata a Giuseppe Peirano, che ha ceduto la società insieme agli altri soci Massimo Balleari, Cristina Francesca Gili, Alessandro Priano e Rossella Bellini.



L'acquisizione è il primo tassello del nuovo piano di espansione di Ca' Zampa, che prende forma all'interno del percorso di crescita avviato nel febbraio 2025, quando Nextalia è entrata nel capitale del Gruppo. Il piano si basa su acquisizioni mirate, con l'obiettivo di ampliare la presenza del Gruppo in Italia e a consolidare i cluster territoriali già esistenti.



"L'acquisizione di Centro Veterinario Genovese apre una nuova stagione di crescita per Ca' Zampa: torniamo ad acquisire, con un piano di espansione chiaro e strutture scelte per qualità clinica e radicamento nel territorio - ha detto Maikol Borsetti, AD del Gruppo - CVG incarna pienamente questo modello e, con la nuova gestione, garantirà a Genova un servizio h24 nel centro città. Al fianco di Peirano e del suo team, metteremo a disposizione risorse finanziarie, manageriali e operative per far crescere ulteriormente una realtà che da anni è un punto di riferimento per i genovesi e i loro animali".

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