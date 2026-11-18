USA, apertura cantieri ottobre +9,9% su mese, permessi edilizi -7,4%

(Teleborsa) - Giungono dati contrastanti a ottobre dal mercato edilizio americano. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato un aumento del 9,9%, attestandosi a 1,309 milioni di unità, dopo il calo del 7% registrato a settembre (dato rivisto da -5,2%) e rispetto ai 1,27 milioni attesi dagli analisti. Il dato torna così crescere dopo aver registrato tre cali mensili consecutivi.



I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, una contrazione del 7,4% a 1,295 milioni di unità, in peggioramento rispetto al -0,4% registrato il mese precedente e rispetto ai 1,38 milioni attesi dagli analisti.

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