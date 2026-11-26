Educare alla finanza: l’impegno del Gruppo Credem con FEduF per le giovani generazioni

(Teleborsa) - Anche quest’anno il Gruppo Credem , in collaborazione con FEduF (ABI) partecipa al mese dedicato all’educazione finanziaria (in corso a novembre 2026 con la sua nona edizione), la principale manifestazione nazionale dedicata alla diffusione della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale attraverso una iniziativa estesa all’ anno scolastico 2026/2027 e rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado dell’Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Piemonte, Marche e Lazio. Gli incontri sono estesi alle scuole di tutte le altre regioni italiane in modalità digitale.





Il progetto, sostenuto da Credem, prevede la partecipazione degli studenti ad una serie di lezioni di educazione finanziaria condotte dalla rete di divulgatori FEduF ed è finalizzato a generare un incremento di conoscenze e competenze di cittadinanza economica e a stimolare l’acquisizione di valori di responsabilità e sostenibilità nella relazione con il denaro, in particolare rispetto al ruolo del risparmio e della pianificazione finanziaria a lungo termine.





L’iniziativa, che durante l’annualità 2026 ha già registrato l’adesione di circa 2.643 studenti appartenenti a 33 scuole primaria e secondaria di I e II grado, si inserisce in una più ampia strategia definita dal Gruppo per supportare lo sviluppo di competenze di educazione finanziaria nelle giovani generazioni grazie ad innovativi format di divulgazione.





Il Gruppo nel 2022 ha altresì definito un obiettivo di medio termine al 2030 finalizzato a coinvolgere 12.000 studenti in attività di educazione finanziaria in partnership con FEduF: a ottobre 2026 sono già oltre 7.159 gli studenti coinvolti.





“Crediamo profondamente nei progetti che da anni portiamo avanti in partnership con FEduF per stimolare l’acquisizione di valori di responsabilità e sostenibilità nella relazione con il denaro”, ha dichiarato Lucio Igino Zanon di Valgiurata, Presidente di Credem. “Per ottenere una reale autonomia economica e proteggersi dagli imprevisti”, ha proseguito Zanon, “la pianificazione personale deve seguire un ordine di priorità ben definito, partendo dalle fondamenta, ovvero consapevolezza delle entrate/uscite, scudo contro gli imprevisti come spese mediche, periodi di inattività, protezione e copertura dei rischi come ad esempio salute e casa, pianificazione previdenziale e investimento. In questo modo”, ha concluso Zanon, “partiamo dal presente delle giovani generazioni per aiutarli a strutturare una pianificazione finanziaria solida e lungimirante”.





“La collaborazione con Credem dà continuità al nostro impegno comune per portare l’educazione finanziaria nelle scuole e accompagnare le giovani generazioni verso scelte più consapevoli e responsabili - ha dichiarato Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale di FEduF (ABI) - Il sostegno del Gruppo, unito all’esperienza educativa di FEduF e alla sua rete di divulgatori, permette di tradurre questo obiettivo in percorsi concreti sul valore del risparmio, dei consumi responsabili e della pianificazione. È nel carattere continuativo di questa collaborazione che riconosciamo un valore fondamentale: offrire agli studenti strumenti per costruire la propria autonomia e guardare al futuro con maggiore consapevolezza”.





Nel corso del 2026 inoltre il Gruppo ha anche sostenuto per il terzo anno consecutivo EFFE Summer Camp, il primo campo estivo di educazione finanziaria e all’imprenditorialità progettato e realizzato per ragazze adolescenti dall’Università degli Studi Milano Bicocca per promuovere l'empowerment femminile. E’ stato inoltre sviluppato WellEconomy, un blog che risponde alla crescente esigenza di alfabetizzazione finanziaria, un elemento strategico riconosciuto anche dalle istituzioni nazionali ed europee per favorire il benessere sociale e la crescita economica sostenibile. All'interno del blog sono presenti oltre 70 contenuti e 20 video didattici gratuiti tra cui guide pratiche sulla gestione del risparmio quotidiano, approfondimenti dedicati ai bisogni finanziari legati alle diverse fasi della vita e strumenti per pianificare i progetti personali sino alla pensione, con una sezione dedicata al gender gap finanziario per continuare a rafforzare una cultura della valorizzazione del ruolo femminile all’interno della società, con progetti e azioni concrete.

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