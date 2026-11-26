Piazza Affari: andamento rialzista per Credem
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'Istituto di credito, che avanza bene del 2,57%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Credem subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario tecnico di il Credito Emiliano mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,42 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,59. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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