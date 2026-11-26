Fidia, i soci di maggioranza accettano l'offerta della cinese Create Century. In arrivo un'OPA

(Teleborsa) - Passo avanti verso il cambio di controllo di Fidia , società torinese specializzata in controlli numerici e sistemi di fresatura ad alte prestazioni per stampi automobilistici e aerospazio, quotata su Euronext Milan. I soci Global Growth Holding Limited (GGHL) e Bridge Investment Team AG (BITAG) hanno accettato la proposta vincolante condizionata della cinese Create Century Investment (Shenzhen) per l'acquisto di una partecipazione di maggioranza e di warrant emessi dalla società.



La proposta riguarda almeno 666,5 milioni di azioni ordinarie, pari a circa il 53,34% del capitale: circa 499,7 milioni sono di GGHL e circa 166,7 milioni di BITAG. Il 100% delle azioni esistenti è valutato complessivamente 18,1 milioni di euro, pari a un prezzo indicativo di 0,0145 euro per azione. Il prezzo definitivo sarà calcolato dividendo questo valore per il numero di azioni in circolazione al closing. L'operazione comprende anche l'acquisto da GGHL di warrant delle serie 2023, 2025 e 2026, per un corrispettivo separato di 1,5 milioni. Il prezzo è determinato con un meccanismo "locked box" con riferimento al 30 giugno 2026, senza aggiustamenti per debito o capitale circolante al closing.



L'efficacia vincolante della proposta è subordinata a un parere legale sulla trasferibilità dei warrant, che terrà conto di una consultazione preliminare con la Consob. Il perfezionamento dipende poi dalla firma del contratto definitivo e da una serie di condizioni sospensive. Tra queste ci sono il via libera golden power, ove applicabile, le autorizzazioni cinesi per gli investimenti all'estero e le formalità valutarie, oltre ai consensi legati al cambio di controllo, inclusi quelli relativi allo stabilimento di Forlì. È previsto un pagamento di 500.000 euro dell'acquirente ai venditori alla firma, come break-up fee nel caso in cui le autorizzazioni cinesi non arrivino entro i termini.



Il calendario indicativo prevede la firma del contratto definitivo entro il 20 dicembre 2026 e il closing entro marzo 2027, con termine ultimo al 30 giugno 2027. L'acquirente ha un'esclusiva di 45 giorni dall'accettazione.



Il completamento dell'acquisto farà scattare l'obbligo di lanciare un'OPA sulle restanti azioni di Fidia. Il prezzo sarà determinato secondo le regole del Testo unico della finanza, tenendo conto del prezzo definitivo delle azioni e della ripartizione del corrispettivo tra azioni e warrant. La proposta prevede anche, se ce ne saranno i presupposti, le procedure di acquisto delle azioni residue e il possibile delisting.



Fidia segnala che il presidente Luigi Maniglio detiene indirettamente, tramite Emme Holding, il 50% di BITAG, uno dei due venditori.



L'acquirente fa capo al gruppo cinese Guangdong Create Century Intelligent Equipment, quotato alla Borsa di Shenzhen. Fondato nel 2003 e con sede a Shenzhen, il gruppo produce e vende attrezzature industriali intelligenti di fascia alta, in particolare macchine utensili a controllo numerico, anche con il marchio Taikan. Con Fidia, quindi, il gruppo cinese investe in una società del suo stesso settore.

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