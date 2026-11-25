OPA Pininfarina, le adesioni salgono al 85,4%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da PF Holdings su Pininfarina , società quotata su Euronext Milan, risulta che oggi, 25 novembre, sono state presentate 61.334 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 11.700.246, pari al 85,4% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 26 ottobre e si concluderà il 27 novembre 2026, come prorogato. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Pininfarina acquistate sul mercato nei giorni 26 e 27 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.

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