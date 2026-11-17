Francoforte: andamento negativo per AUMOVIO

(Teleborsa) - Pressione sulla società tedesca di tecnologia automobilistica , che tratta con una perdita del 2,25%.



La tendenza ad una settimana di AUMOVIO è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del fornitore di componenti e software per auto si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 30,28 Euro. Prima resistenza a 30,63. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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