Francoforte: andamento negativo per AUMOVIO
(Teleborsa) - Pressione sulla società tedesca di tecnologia automobilistica, che tratta con una perdita del 2,25%.
La tendenza ad una settimana di AUMOVIO è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario del fornitore di componenti e software per auto si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 30,28 Euro. Prima resistenza a 30,63. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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