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Francoforte: prevalgono le vendite su AUMOVIO

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: prevalgono le vendite su AUMOVIO
Ribasso per la società tedesca di tecnologia automobilistica, che passa di mano in perdita del 4,87%.
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