Francoforte: balza in avanti SUSS

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di apparecchiature per semiconduttori , in guadagno del 3,48% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SUSS , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della società di sistemi per la lavorazione dei wafer segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 41,89 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 42,91. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 41,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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