Francoforte: risultato positivo per SUSS

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di apparecchiature per semiconduttori , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,52%.



Lo scenario su base settimanale di SUSS rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della società di sistemi per la lavorazione dei wafer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 46,63 Euro con tetto rappresentato dall'area 47,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 46,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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