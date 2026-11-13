Milano 13:57
51.761 -0,09%
Nasdaq 12-nov
28.289 0,00%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 13:57
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Francoforte 13:57
26.738 -0,13%

Francoforte: in calo SUSS

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo SUSS
Ribasso composto e controllato per il produttore di apparecchiature per semiconduttori, che presenta una flessione del 2,16% sui valori precedenti.
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