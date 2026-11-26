Francoforte: brillante l'andamento di Elmos Semiconductor

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di semiconduttori per l'automotive , con una variazione percentuale del 3,43%.



L'andamento di Elmos Semiconductor nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico della società tedesca di microelettronica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 95,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 97,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```