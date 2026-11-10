Milano 13:26
52.176 +1,51%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 13:26
10.842 +0,55%
Francoforte 13:26
26.587 +1,22%

Francoforte: vendite diffuse su Elmos Semiconductor

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: vendite diffuse su Elmos Semiconductor
A picco il produttore di semiconduttori per l'automotive, che presenta un pessimo -3,81%.
Condividi
```