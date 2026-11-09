Milano 15:09
51.252 +2,40%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:09
10.753 +0,74%
Francoforte 15:07
26.145 +1,26%

Francoforte: brillante l'andamento di Elmos Semiconductor

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Elmos Semiconductor
Balza in avanti il produttore di semiconduttori per l'automotive, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,50%.
Condividi
```