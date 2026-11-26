Milano
13:58
48.223
+2,06%
Nasdaq
25-nov
26.047
0,00%
Dow Jones
25-nov
50.183
+0,33%
Londra
13:58
10.580
+1,47%
Francoforte
13:58
25.174
+1,91%
Giovedì 26 Novembre 2026, ore 14.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: brillante l'andamento di Volkswagen AG Pref
Francoforte: brillante l'andamento di Volkswagen AG Pref
Migliori e peggiori
,
In breve
26 novembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Punta con decisione al rialzo la performance di
le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, con una variazione percentuale del 3,53%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: brillante l'andamento di Volkswagen AG Pref
Frankfurt: downbeat session for Volkswagen AG Pref
Frankfurt: strong performance for Volkswagen AG Pref
Frankfurt: positive trading for Volkswagen AG Pref
Titoli e Indici
Volkswagen Ag Pref
+3,49%
Altre notizie
Frankfurt: positive trading for Volkswagen AG Pref
Frankfurt: Volkswagen AG Pref Jumps Ahead
Frankfurt: Strong Performance for Volkswagen AG Pref
Francoforte: balza in avanti Volkswagen AG Pref
Francoforte: giornata depressa per Volkswagen AG Pref
Francoforte: scambi in positivo per Volkswagen AG Pref
Guide
Spread BTP-Bund: quali sono i fattori che influenzano il differenziale
Lo spread BTP-Bund misura la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato decennali italiani e tedeschi. Il confronto viene spesso utilizzato per osservare come cambia la valutazione relativa del...
leggi tutto