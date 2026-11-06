Francoforte: giornata depressa per Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Retrocede le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, con un ribasso del 2,45%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Volkswagen AG Pref rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Volkswagen AG Pref è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 71,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 69,57. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 72,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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