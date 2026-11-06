Francoforte: giornata depressa per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Retrocede le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , con un ribasso del 2,45%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Volkswagen AG Pref rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Volkswagen AG Pref è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 71,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 69,57. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 72,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```