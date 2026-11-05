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Francoforte: scambi in positivo per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Scambia in profit le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che lievita del 2,92%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Volkswagen AG Pref rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Volkswagen AG Pref è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 73,95 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 72,65. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 75,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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