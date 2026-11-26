Francoforte: in acquisto CTS Eventim

(Teleborsa) - Ottima performance per il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo , che scambia in rialzo del 4,40%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che CTS Eventim mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,19%, rispetto a -2,32% del MDAX ).





Tecnicamente, l' operatore di biglietteria per eventi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 65,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 67,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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