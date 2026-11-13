Francoforte: risultato positivo per CTS Eventim
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo, che lievita del 3,17%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CTS Eventim, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'operatore di biglietteria per eventi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 59,28 Euro con tetto rappresentato dall'area 63,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 56,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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