Francoforte: risultato positivo per CTS Eventim

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo , che lievita del 3,17%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CTS Eventim , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico dell' operatore di biglietteria per eventi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 59,28 Euro con tetto rappresentato dall'area 63,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 56,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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