Francoforte: si concentrano le vendite su CTS Eventim

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo , che mostra un decremento del 2,66%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CTS Eventim , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve dell' operatore di biglietteria per eventi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 64,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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