Francoforte: si concentrano le vendite su CTS Eventim
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo, che mostra un decremento del 2,66%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CTS Eventim, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve dell'operatore di biglietteria per eventi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 64,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```