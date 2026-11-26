Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia elettronica tedesca, che lievita del 2,36%.
L'andamento di Siemens nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società tech, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 250,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 252,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 249,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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