Francoforte: risultato positivo per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di motori aeronautici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,37%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MTU Aero Engines più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MTU Aero Engines, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 343,7 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 348,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 341,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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