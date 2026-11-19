Francoforte: positiva la giornata per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di motori aeronautici, che avanza bene dell'1,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MTU Aero Engines evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MTU Aero Engines rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di MTU Aero Engines. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, MTU Aero Engines evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 356,6 Euro. Primo supporto a 352,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 350,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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