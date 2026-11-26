Francoforte: risultato positivo per Zalando

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che vende calzature e moda online , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,39%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Zalando mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,1%, rispetto a -2,3% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Zalando . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 29,46 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 28,62. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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