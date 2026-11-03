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Zalando scivola in fondo al mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Zalando scivola in fondo al mercato di Francoforte
Pressione sulla società che vende calzature e moda online, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,08%.
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