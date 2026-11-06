Milano 14:36
49.883 -1,23%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 14:36
10.564 -2,03%
Francoforte 14:36
25.691 -2,41%

Francoforte: seduta molto difficile per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta molto difficile per Zalando
Ribasso per la società che vende calzature e moda online, che tratta in perdita del 4,92% sui valori precedenti.
Condividi
```