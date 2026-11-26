Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Avanza la prima banca tedesca come assets , che guadagna bene, con una variazione del 2,99%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari tedesca rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di Deutsche Bank si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 29,81 Euro. Prima resistenza a 30,11. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 29,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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