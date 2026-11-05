Milano 13:05
51.207 +0,34%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 13:05
10.900 +0,65%
Francoforte 13:05
26.625 +0,71%

Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Bank
Bene la prima banca tedesca come assets, con un rialzo del 3,09%.
Condividi
```