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Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Bank
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Punta con decisione al rialzo la performance della
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, con una variazione percentuale del 3,06%.
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