Imperial Brands corre a Londra, Altria valuta proposta di acquisizione

L'azienda sarebbe nel mirino anche di Japan Tobacco

(Teleborsa) - Le azioni Imperial Brands corrono alla Borsa di Londra con un balzo di oltre il 14% dopo che il gruppo statunitense Altria , preso atto delle recenti indiscrezioni di stampa, ha confermato di star valutando una possibile offerta per l'azienda britannica.



Inoltre, ha confermato di essere trattative con un soggetto terzo in merito alla possibile acquisizione di una parte del business di Imperial Brands, specificando però che non è stato ancora raggiunto alcun accordo.



Secondo quanto riporta Bloomberg, Japan Tobacco starebbe valutando una possibile collaborazione con Altria per acquisire Imperial Brands.



L'azienda britannica ha annunciato questo mese l'intenzione di tagliare fino a 4.600 posti di lavoro, pari a circa il 18% della sua forza lavoro globale, a causa del calo della domanda di sigarette. Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration ha ripetutamente negato l'autorizzazione alla commercializzazione della sigaretta elettronica "blu". Pertanto, la società sta gradualmente abbandonando questo prodotto negli USA per concentrarsi sulle alternative al tabacco per via orale.

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