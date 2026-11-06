Londra: rosso per Imperial Brands

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di tabacchi , con una flessione del 2,78%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Imperial Brands mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,51%, rispetto a -0,86% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di Imperial Brands è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,97 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 29,65. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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