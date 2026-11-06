Londra: rosso per Imperial Brands
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di tabacchi, con una flessione del 2,78%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Imperial Brands mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,51%, rispetto a -0,86% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status tecnico di Imperial Brands è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,97 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 29,65. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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