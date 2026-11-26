Lavoro e inclusione: UniCredit dona a PizzAut un nuovo foodtruck

per creare nuove opportunità d

(Teleborsa) - UniCredit rafforza il proprio impegno a favore dell'inclusione sociale sostenendo Fondazione PizzAut ETS con la donazione di un nuovo foodtruck - vere e proprie pizzerie mobili, pensate per coniugare qualità dell'offerta gastronomica e inclusione lavorativa, dotate di cucina professionale e progettate per offrire un ambiente di lavoro inclusivo - finanziato attraverso i fondi di Carta Etica. Il mezzo consentirà di ampliare le opportunità di lavoro per ragazze e ragazzi autistici e di portare il modello di ristorazione inclusiva di PizzAut in nuovi territori, avvicinandolo sempre di più alle comunità locali.



Il nuovo veicolo entrerà a far parte del progetto PizzAutoBus, nato per "nutrire l'inclusione, ovunque", portando nelle piazze e negli eventi non solo le pizze di PizzAut, ma anche il suo messaggio di autonomia, dignità e partecipazione sociale.



Il progetto è affiancato da percorsi formativi dedicati, finalizzati a favorire un inserimento lavorativo concreto, retribuito e sostenibile.



Con il progetto PizzAutoBus, l'associazione estende la propria attività oltre i ristoranti di Cassina de' Pecchi e Monza, portando il proprio modello di inclusione direttamente nei territori e creando nuove occasioni di incontro tra cittadini e lavoratori autistici.



"Il foodtruck di UniCredit va ad arricchire la flotta dei PizzAutoBus e rappresenta per noi un ulteriore passo verso un mondo più inclusivo; significa portare il lavoro, la dignità e il talento delle ragazze e dei ragazzi autistici in nuovi luoghi; significa incontrare nuovi clienti che, gustando la pizza più buona della galassia conosciuta, scopriranno che le persone autistiche possono essere dei lavoratori incredibili - ha affermato Nico Acampora, fondatore di PizzAut. A bordo di un foodtruck di PizzAut potranno lavorare fino a 5 ragazzi autistici, che avranno così l’opportunità di mettersi alla prova in un ambiente professionale pensato per loro. Ringraziamo UniCredit per aver creduto nel nostro progetto, per averci permesso di far crescere il progetto di PizzAutoBus e di offrire nuove opportunità di inclusione reale."



UniCredit sostiene l'iniziativa attraverso una donazione resa possibile dai fondi di Carta Etica, il programma della Banca che supporta progetti promossi da Enti del Terzo Settore e organizzazioni impegnate nella realizzazione di iniziative ad alto impatto sociale. L'intervento conferma l'attenzione del Gruppo verso progetti capaci di generare valore condiviso per le comunità e promuovere pari

opportunità nel mondo del lavoro.



“In UniCredit crediamo che una comunità cresca davvero quando è capace di valorizzare il talento di ogni persona – ha affermato Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit. È con questo spirito che, attraverso il Fondo Carta Etica, sosteniamo progetti ad alto impatto sociale come PizzAut, una realtà straordinaria che ha saputo trasformare inclusione e autonomia in occasioni concrete di lavoro e crescita. Desidero ringraziare Nico Acampora e tutta la squadra di PizzAut per aver costruito negli anni un modello innovativo e sostenibile, dimostrando concretamente come inclusione, impatto sociale e sviluppo possano procedere insieme”.



"L'inclusione diventa reale quando si traduce in opportunità concrete. PizzAut lo dimostra ogni giorno, trasformando talento e autonomia in lavoro e partecipazione. Sosteniamo con orgoglio questo progetto perché crea percorsi di crescita, indipendenza e piena valorizzazione delle persone, contribuendo a diffondere un modello di valore in sempre più territori. È così che innovazione sociale e sviluppo del territorio possono procedere insieme."



L'appuntamento per l'inaugurazione del nuovo foodtruck donato da UniCredit si è tenuto presso la pizzeria PizzAut di Monza, nella mattinata di oggi, giovedì 26 novembre,

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