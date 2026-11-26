Londra: nuovo spunto rialzista per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Avanza il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene , che guadagna bene, con una variazione del 2,86%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rentokil Initial rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Rentokil Initial rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,864 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,804. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,924.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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