Attese positive per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Seduta positiva per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene , tra i componenti del FTSE 100 , che avanza bene e porta a casa un +1,24%.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Rentokil Initial presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 3,672 sterline, con stop loss individuato in area 3,425 pounds, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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