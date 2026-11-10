Londra: nuovo spunto rialzista per Standard Chartered

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo bancario con sede a Londra , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,04%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Standard Chartered più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Standard Chartered mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 22,14 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 21,87. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 22,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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