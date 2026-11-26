Londra: scambi al rialzo per NatWest Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario inglese , con una variazione percentuale del 3,20%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di NatWest Group subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il quadro tecnico di NatWest Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,876 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,963. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,827.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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