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Londra: scambi al rialzo per BT Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per BT Group
Seduta positiva per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che avanza bene del 2,25%.
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