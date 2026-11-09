Milano 15:19
51.263 +2,42%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:19
10.753 +0,74%
Francoforte 15:18
26.175 +1,37%

Londra: scambi in positivo per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Endeavour Mining
Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, in guadagno del 3,13% sui valori precedenti.
Condividi
```