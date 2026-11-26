Londra: spinge in avanti Babcock International Group
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,20%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Babcock International Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,13%, rispetto a +0,29% del principale indice della Borsa di Londra).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Babcock International Group. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 10,96 sterline. Primo supporto visto a 10,64. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 10,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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