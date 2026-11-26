Londra: spinge in avanti Babcock International Group

(Teleborsa) - Protagonista l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,20%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Babcock International Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,13%, rispetto a +0,29% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Babcock International Group . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 10,96 sterline. Primo supporto visto a 10,64. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 10,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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