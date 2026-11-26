Madrid: nuovo spunto rialzista per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,28%.



Il movimento di MERLIN Properties SOCIMI , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 11,13 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 11,3. Il peggioramento di MERLIN Properties SOCIMI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 11,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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