Madrid: scambi al rialzo per MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, in guadagno del 2,56% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MERLIN Properties SOCIMI evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MERLIN Properties SOCIMI rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di MERLIN Properties SOCIMI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,73 Euro. Supporto stimato a 11,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 11,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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